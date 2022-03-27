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طالبان: هجمات الحوثيين على السعودية تهديد لاستقرار المنطقة

منشور 27 آذار / مارس 2022 - 07:24
هجمات على جدة
هجمات صاروخية على منشآت نفطية وأهداف مدنية في مدينة جدة السعودية

قالت حكومة حركة طالبان في أفغانستان، أنه يجب وقف هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، معتبرة أن تلك الهجمات تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة

كما نددت حكومة "طالبان" بالهجمات الصاروخية الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

وبحسب حساب "طالبان" في "تويتر" (الإمارة الإسلامية)، ندد المتحدث باسم وزارة خارجية "طالبان"، عبد القهار بلخي، في تغريدة، بـ "الهجمات الصاروخية على منشآت نفطية وأهداف مدنية في مدينة جدة السعودية".

وأضاف أن "إمارة أفغانستان الإسلامية تعتقد أن مثل هذه الحركات تهدد السلام والاستقرار في المنطقة ويجب إيقافها"

 

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