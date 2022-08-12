طعن سلمان رشدي مؤلف "أيات شيطانية" خلال محاضرة في نيويورك (فيديو)

هاجم رجل تسلح بأداة حادة الكاتب البريطاني سلمان رشدي مؤلف كتاب "آيات شيطانية"، وانهال عليه بطعنات اصابته بعضها في الرقبة أثناء كان يستعد لإلقاء محاضرة على مسرح في غرب نيويورك الجمعة.

وقال شهود ان المسلح اقتحم مسرح مؤسسة تشوتوكوا وبدأ في لكم وطعن سلمان رشدي أثناء استعداده لتقديم محاضرته خلال فعالية مقامة هناك.

وذكرت مصادر أمنية أن الجاني طعن سلمان رشدي في العنق قبل ان يتمكن عناصر الأمن من السيطرة عليه واعتقاله.

وقد حاول بعض المتواجدين تقديم العلاج الأولي في محاولة لإنقاذه الأديب البريطاني البالغ من العمر 75 عاماً قبل نقله للمستشفى على متن مروحية.

وكان رشدي يحضر مناقشة حول الولايات المتحدة باعتبارها ملاذًا للكتاب والفنانين الآخرين في المنفى وباعتبارها موطنًا لحرية التعبير الإبداعي.

وبدا أن الدماء تناثرت على الحائط خلف المكان الذي تعرض فيه رشدي للهجوم.

وسلمان رشدي من الكتاب المثيرين للجدل، وسببت بعض مؤلفاته غضباً واسعاً في العالم الإسلامي، وتم حظر كتاب ”آيات شيطانية“ في إيران منذ عام 1988، حيث يعتبره العديد من المسلمين تجديفًا.

NOW - Salman Rushdie is stabbed on stage in New York.pic.twitter.com/qFmYE6BC5E — Disclose.tv (@disclosetv) August 12, 2022

وقد أصدر الزعيم الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني فتوى دعا فيها إلى قتل رشدي، كما تم تقديم مكافأة تزيد على 3 ملايين دولار لمن يقتله.

ونأت الحكومة الإيرانية بنفسها عن مرسوم الخميني، لكن المشاعر المعادية لرشدي ما زالت قائمة.

وفي عام 2012، رفعت مؤسسة دينية إيرانية شبه رسمية مكافأة رشدي من 2.8 مليون دولار إلى 3.3 مليون دولار.

في ذلك العام، نشر رشدي مذكرات "جوزيف أنطون" حول الفتوى. جاء العنوان من الاسم المستعار الذي استخدمه رشدي عندما كان مختبئًا.

صعد رشدي إلى الصدارة مع روايته الحائزة على جائزة بوكر عام 1981 بعنوان "أطفال منتصف الليل"، ولكن أصبح اسمه معروفًا في جميع أنحاء العالم بعد "آيات شيطانية".