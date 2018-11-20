طعن شرطي في وسط بروكسل

ارشيف

تعرض شرطي للطعن بوسط بروكسل في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء في حادث ذكرت صحيفة (دي.إتش) المحلية إنه هجوم شنه إسلامي متشدد على ما يبدو لكن الشرطة قالت إن الدافع غير واضح.