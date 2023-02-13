طعن مراهقة بريطانية بعد شهور من عملية تحويل جنسي

لقيت مراهقة بريطانية مصرعها طعنا على ايدي اثنين من اصدقاءها المراهقين بعد اشهر قليلة من اجراء عملية تحويل جنسي، واكدت الشرطة اعتقال الجناة 15 عاما واعترفا بارتكاب الجريمة في حديقة مزدحمة

وكشفت صحيفة "التايمز" البريطانية ان الشرطة عثرت على الفتاة "بريانا غاهي" 16 عاما جثة هامدة في بلدة كولتشث، شمال غرب إنكلترا، حيث جرى نقلها إلى المستشفى جريحه قبل ان يعلن عن وفاتها

وتؤكد الشرطة عدم امتلاكها ادله تشير الى ان مقتل المراهقة هو "جريمة كراهية"، ولكنها أشارت إلى أن أنها منفتحة على كافة الاحتمالات، في اشارة الى بريانا كانت ذكرا واجرت عملية تحويل جنسي قبل شهور قليلة، علما أنه لم يتم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة.

ولم تشر الشرطة بشكل واضح الى مدى تورط اصدقاء بريانا المراهقين المعتقلين في الجريمة، لكنها قبل اعتقالهم ناشدت "من لديه أي معلومات ألا يتردد في تزويدنا بها..أود طمأنة المجتمع المحلي بأننا نعمل بجد للعثور على الجاني".

تحركات لحماية المتحولين والمثليين

واعتبرت تقارير اعلامية وجمعيات معنية بان النصف الثاني من العام الماضي، شهدت تحركات للمطالبة بحقوق المثليين في عدة مناطق ومدن في العالم .

وحسب مديرة القوانين والسياسات والأبحاث لدى منظمة "outright International" غير الربحية نيلا غوشال فان ثمة نقطة تحول .. ومثل هذه التغييرات "تسمح لنا بأن نقول إن هناك تطبيعا عالميا بعدم تجريم الحميمية تجاه الجنس المماثل"