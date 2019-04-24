ظريف: على اميركا الاستئذان من الحرس الثوري قبل دخول هرمز

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة لاخذ الاذن من الحرس الثوري إذا أرادت الدخول إلى مضيق هرمز.

وقال الوزير الايراني من نيويورك ان على واشنطن التفاوض مع الطرف الذي يقوم بحمايه المضيق ، أي الحرس الثوري حيث ان هذا المكان الاستراتيجي وجد لخدمة ايران فقط

وسخر الوزير الايراني من ترامب وقال لن يستطيع تركيعنا واضاف أن الولايات المتحدة تتبع "سياسات خطيرة جدا" تجاه بلاده

وشدد على ان ايران ستجد من يشتري نفطها بالتالي سيتم افشال العقوبات الأمريكية

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، يوم 22 أبريل، أنها قررت عدم تمديد نظام الإعفاءات من عقوبات واشنطن على قطاع النفط الإيراني والتي تم منحها حتى 2 مايو المقبل لمجموعة دول وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

واستمرارا لنهجها القاسي تجاه إيران، أدرجت الولايات المتحدة في 15 أبريل الحالي، بقرار من ترامب، الحرس الثوري الإيراني في القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، في سابقة كانت الأولى لتصنيف واشنطن جزءا من حكومة أجنبية إرهابيا.