اردوغان: نريد منطقة آمنة على طول الحدود مع سورية

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده ستعمل على اقامة "منطقة آمنة من الشرق للغرب على طول الحدود مع سوريا تشمل عين العرب"

منطقة تركية آمنة

وقال الرئيس التركي : "إذا لم نحاسب قتلة النساء والأطفال فهذا يعني أننا لم نقم بمسؤوليتنا في إدارة البلاد ولم نؤد أبسط واجباتنا الإنسانية " في اشارة الى تفجير اسطنبول الذي اودى بحياة 6 اشخاص قبل اسبوعين واتهمت فيه عناصر من الاكراد وداعش وتم القاء القبض على الخلية المنفذة

وحدد اردوغان كوباني "عين العرب" التي حررتها قوات سورية الديمقراطية مدعومة من الاكراد في العراق من داعش في 2015 وقال اردوغان انه سيتيح اقامة هذه المنطقة حماية حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء

وعن توقيت اقامة المنطقة الامنة على الحدود السورية التركية قال اردوغان "في أقرب وقت ممكن".

ومن اجل تنفيذ خطته على اردوغان شن هجوم بري واسع على "تل رفعت ومنبج وعين العرب (كوباني)

انقرة: الهجمات على سورية والعراق ستستمر

وصباح الجمعة اعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ما وصفه بـ تحييد 326 مسلحا في عملية "المخلب-السيف" في شمال سوريا والعراق، واشار في اعقاب اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة اردوغان "ليس من الوارد إطلاقا أن نلحق الضرر بقوات التحالف أو المدنيين" وقال أن الهدف فقط ابادة " الإرهابيون" من مسلحي حزب العمال الكردستاني واكد ان الضربات الجوية والبرية ستستمر

قسد: مقتل 20 جنديا تركيا

في ردها على الغارات المتواصلة ومنها التي نفذتها القوات التركية اليوم الجمعة قال المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية ان قواتها (قسد) قتلت 12 من جنود الاحتلال التركي و 8 من مرتزقته في المناطق من زركان وصولاً لمنبج وتحدثت عن احباط أربع محاولات تسلل للجيش التركي

وفي وقت سابق اشار قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بان الاكراد مستعدون للتصدي "لغزو بري تركي" وهذه الاستعدادات بدات في

عام 2019"، واشار الى امكانيات قواته لاحباط والتصدي لاي هجوم هجوم جديد