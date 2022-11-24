منفذة هجوم اسطنبول تزوجت 3 عناصر من داعش

كشف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، عن حقائق جديدة بشأن احلام بشير منفذة الهجوم الذي استهدف منطقة تقسيم في شارع الاستقلال وسط اسطنبول والذي اسفر عن مقتل واصابة عدد من الاتراك .

وقال القيادي الكردي البارز في تصريحات نقلها موقع المونيتور الأمريكي ان المعارضة السورية في الشمال اجرت العديد من عمليات البحث والتحقيق بشان احلام البشير التي اعلن انها نفذت الهجوم وجرى اعتقالها فيما بعد مع الخلية المنفذة

واكد عبدي ان الهجوم "تم تصوره من قبل الحكومة التركية من أجل تمهيد الطريق للحرب ضدنا”

وتحدث العبدي عن المعلومات التي توصل اليها فصيلة المدعوم من الولايات المتحدة بشأن احلام البشير وقال ان احلام البشير تنتمي الى عائلة موالية لتنظيم داعش الارهابي وكشف ان 3 من اشقاءها لقوا حتفهم فيما كانو يقاتلون الى جانب التنظيم المذكور ، وقال ان الاول قتل في الرقة، والثاني في منبج، والثالث في العراق، فيما يقود شقيقها الرابع احد فصائل المعارضة السورية الموالي لتركيا في عفرين.

وكشف العبدي ان المتورطة في الهجوم اصلها من مدينة حلب وكان قد سبق لها الزواج من 3 عناصر في تنظيم داعش الارهابي