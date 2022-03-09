الأمم المتحدة تعلن عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تحقق من بلوغ عدد الضحايا من المدنيين 1424 منذ بدء الصراع في أوكرانيا وذلك بتسجيل 516 قتيلا و908 مصابين، لكنه يعتقد أن الأرقام الحقيقية "أعلى بكثير".

وحتى الثلاثاء فقد رصد المكتب الحقوقي عدد الضحايا من المدنيين من 1335 وكان قد رصدها والذين كان منهم 474 مدنيا قتلوا و861 أصيبوا، منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط.

وقال إن سقوط معظم الضحايا المدنيين نجم عن متفجرات بما شمل القصف والضربات الصاروخية والجوية.

وأضاف أن الأرقام المحدثة للضحايا من مناطق فولنوفاكا وماريوبول وإيزيوم ما زالت قيد التحقق وسط مزاعم بسقوط مئات الضحايا المدنيين.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين في هجومها على أوكرانيا.