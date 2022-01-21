عاجل: الامم المتحدة تؤكد ان القادم اخطر من اوميكرون

كشف الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن مؤشرات تؤكد ان فايروس كورونا بمتحوراته سيأتي بما هو اخطر من متحور اوميكرون وتحدث عن إمكانية ظهور سلالات جديدة للفايروس ومتحوره الاخير اوميكرون الذي أثار موجة غير مسبوقة للإصابات بالعالم.

الانتقال الى حالة الطوارئ

ووفق ما افاد به الامين العام الاممي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فان علينا الانتقال إلى نظام حالة الطوارئ في المعركة ضد كوفيد-19. أوميكرون تحذير جديد، النسخة التالية ممكن أن تكون أخطر.

وأضاف غوتيريش: "وقف انتشار العدوى يجب أن يمثل بندا أساسيا في الأجندة بكل مكان. وفي الوقت ذاته لا يمكن استغلال الفيروس كغطاء لتقويض حقوق الإنسان وتقليص الحريات المدنية وحرية الصحافة".

ضرورة مواصلة حملة التلقيح

ودعا غوتيريش لمواصلة حملة التلقيح العالمية حيث "أظهر العلم بكل جلاء أن اللقاحات تعمل وتنقذ الأرواح" وفق تأكيده، وتابع: "حددت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر الماضي مهمة تلقيح 40% من سكان العالم بحلول نهاية العام 2021 و70% بحلول أواسط هذا العام. لم نقترب حتى الآن من تحقيق هذه الأهداف".

وأوضح أن "توزيع اللقاحات يجري بشكل غير متساو لحد يصل إلى درجة الفضيحة، ولا بد من جعل التطعيم جماعيا".

رصد متحور خطير في الدنمارك

على صعيد متصل حذر استشاري الامراض الصدرية والعناية الحثيثة الاردني الدكتور محمد حسن الطراونة ، من سلالة فرعية من المتحور الأصلي أوميكرون تثير اهتمام العلماء حول العالم بمسمى (Stealth Omicron )

وقال الطراونة في تصريح نقلته صحيفة الانباط الاردنية ان المتحور قد يكون اسرع انتشاراً من اوميكرون الأصلي ، تم الابلاغ عنه في الدنمارك وتقوم السلطات الصحية بمتابعته في أوروبا .