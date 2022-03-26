الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية لـ 3 ايام

اعلنت مليشيا الحوثي وقف الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام، من جانب واحد، في الوقت الذي كان الطيران الحربي السعودي يدك مواقع الحوثيين في مدينة الحديدة.

وقف الضربات على السعودية

وقال القيادي رئيس المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثيين مهدي المشاط : نقدم دعوة صادقة لنبني الثقة التي تنقل الجميع من مربع القول إلى الفعل.

وأكد المشاط بحسب تلفزيون المسيرة نت استعداد صنعاء لتحويل هذا الإعلان إلى التزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي ووقف دعم مليشياتها المحلية في البلاد.

الحوثي مستعد للافراج عن اسرى التحالف

وأوضح أن تعليق العمليات الهجومية يشمل جبهة مأرب. كما جدد المشاط الاستعداد التام للإفراج عن أسرى التحالف كافة بمن فيهم شقيق هادي وأسرى المليشيات المحلية ومن الجنسيات الأخرى مقابل الإفراج الكامل عن جميع أسرى الجيش واللجان الشعبية.

ودعا المشاط المبعوث الأممي إلى ترتيب الإجراءات وتيسير تبادل الكشوفات والاتفاقات التنفيذية دفعة كاملة أو على دفعات

التحالف العربي والإسلامي

ب قيادة #السعودية يواصل دعس الحوثيين أذناب إيران ويمرغل رؤوسهم ب ذل الهزيمة والخذلان

جاري تأديب الحوثيين



#كلنا_اليوم_سعوديين

صقور الملك سلمان وصلوا الميدان

والحوثي هرب وصراخ وصل طهران pic.twitter.com/tZllZrsdQT — (مصعب العراقي🕊 (@m0saab415) March 26, 2022

الحوثيون رفضو الحوار في الرياض

وخلال الأسبوع الماضي، شنّ المتمردون الحوثيون هجمات متعددة بطائرات مسيّرة استهدفت محطة توزيع منتجات بترولية في جازان في جنوب المملكة مساء السبت ومعمل للغاز الطبيعي ومصفاة نفط في ينبع في غرب المملكة فجر الأحد، ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابع لشركة أرامكو في جدة في غرب السعودية مساء الأحد.

ورفض الحوثيون منتصف آذار/مارس مبادرة طرحها مجلس التعاون الخليجي، لتنظيم حوار للقوى المتحاربة في اليمن تعقد بين 29 آذار/مارس و7 نيسان/ابريل في الرياض، بسبب إجرائها "في دول العدوان" في إشارة للسعودية.