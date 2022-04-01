عاجل: دول تعلن يوم السبت اول ايام شهر رمضان

عاجل الديوان الملكي السعودي: دائرة الأهلة في المحكمة العليا تعلن غدا السبت أول أيام رمضان، كما اعلنت دولة قطر ان يوم السبت هو اول ايام الشهر الفضيل

الديوان الملكي: دائرة الأهلة في المحكمة العليا: غداً السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ pic.twitter.com/oOsuHqfGBm — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 1, 2022

وتم رصد الهلال في السعودية من خلال مرصد الطائف ومرصد سدير وتمير.

واعلنت دولة الامارات العربية المتحدة انه ثبت يوم السبت الاول لايام شهر الصيام

فلكياً:

غرة شهر #رمضان غداً السبت

وعدته ثلاثين يوماً

ويوم الاثنين 2 مايو أول أيام #عيد_الفطر المبارك

pic.twitter.com/x1pl00vT9b — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) April 1, 2022

.

