عاجل: دول تعلن يوم السبت اول ايام شهر رمضان

عاجل الديوان الملكي السعودي: دائرة الأهلة في المحكمة العليا تعلن غدا السبت أول أيام رمضان، كما اعلنت دولة قطر ان يوم السبت هو اول ايام الشهر الفضيل
الديوان الملكي: دائرة الأهلة في المحكمة العليا: غداً السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ pic.twitter.com/oOsuHqfGBm— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 1, 2022
وتم رصد الهلال في السعودية من خلال مرصد الطائف ومرصد سدير وتمير.
واعلنت دولة الامارات العربية المتحدة انه ثبت يوم السبت الاول لايام شهر الصيام
فلكياً:— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) April 1, 2022
غرة شهر #رمضان غداً السبت
وعدته ثلاثين يوماً
ويوم الاثنين 2 مايو أول أيام #عيد_الفطر المبارك
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