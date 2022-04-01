  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. عاجل: السعودية تحدد اول ايام شهر رمضان

عاجل: دول تعلن يوم السبت اول ايام شهر رمضان

منشور 01 نيسان / أبريل 2022 - 03:35
السبت اول ايام شهر رمضان في السعودية
السبت اول ايام شهر رمضان في السعودية

عاجل  الديوان الملكي السعودي: دائرة الأهلة في المحكمة العليا تعلن غدا السبت أول أيام رمضان، كما اعلنت دولة قطر ان يوم السبت هو اول ايام الشهر الفضيل 

اقرأ ايضاًتعذر رؤيته في دول اسلامية: خبير سعودي يشرح حالة الجو قبيل تحري هلال شهر رمضانتعذر رؤيته في دول اسلامية: خبير سعودي يشرح حالة الجو قبيل تحري هلال شهر رمضان

 

وتم رصد الهلال في السعودية من خلال  مرصد الطائف ومرصد سدير وتمير.

واعلنت دولة الامارات العربية المتحدة انه ثبت يوم السبت الاول لايام شهر الصيام 

 

 

.
 

كلمات دالة:شهر رمضانمكة المكرمةالسعوديةالاردنرمضان كريم

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...