انفجار بمسجد في كابول يخلف عشرات القتلى والجرحى

مزق انفجار هائل تبعته اصوات اطلاق نار مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول مساء الاربعاء، واسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بحسب ما افادت مصادر رسمية وشهود.

وأفاد التلفزيون الرسمي بمقتل 20 على الأقل، بينهم عالم دين بارز في حركة طالبان، واصابة 40 آخرين في الانفجار الذي هز مسجد صديقية في منطقة خيرخان شمالي العاصمة كابول.

وكتب الصحفي الأفغاني ربيع سادات في حسابه عبر تويتر قائلا "مولوي أمير كابولي، احد ابرز علماء الدين، اضافة الى نحو 50 مصليا، قتلوا في الانفجار".

واضاف ان معظم القتلى هم من ولاية بانجشير شمالي البلاد.

ولم يصدر على الفور تعقيب من حركة طالبان حول الانفجار.