بالفيديو.. لحظة انفجار عبوة ناسفة خلال مباراة رياضية في كابول

أظهر تسجيل فيديو لحظة انفجار وقع الجمعة، داخل ملعب رياضي كان يشهد مباراة في الكريكيت بالعاصمة الافغانية كابول، ما اسفر عن اصابة أربعة اشخاص على الاقل.

وقال مسؤول في مجلس الكريكيت الافغاني ان "4 مدنيين اصيبوا خلال الانفجار الذي وقع في ملعب الكريكيت، في أثناء إحدى المباريات" ضمن الدوري المحلي.

Footage : An explosion occurred inside the #Kabul international cricket Ground during the Shepgize Cricket tournament .#Afghanistan pic.twitter.com/yWw0ENLz00 — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) July 29, 2022

وقال نسيب خان، الرئيس التنفيذي للنادي في بيان: “المباراة كانت تدور بين فريقين في دوري شباجيزة، ووقع انفجار خلال المباراة وأصيب أربعة مدنيين من الجمهور، موضحا أن الطاقم واللاعبين في إي سي بي بخير”.