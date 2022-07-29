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بالفيديو.. لحظة انفجار عبوة ناسفة خلال مباراة رياضية في كابول

منشور 29 تمّوز / يوليو 2022 - 03:06
بالفيديو.. لحظة انفجار عبوة ناسفة خلال مباراة رياضية في كابول

أظهر تسجيل فيديو لحظة انفجار وقع الجمعة، داخل ملعب رياضي كان يشهد مباراة في الكريكيت بالعاصمة الافغانية كابول، ما اسفر عن اصابة أربعة اشخاص على الاقل.

وقال مسؤول في مجلس الكريكيت الافغاني ان "4 مدنيين اصيبوا خلال الانفجار الذي وقع في ملعب الكريكيت، في أثناء إحدى المباريات" ضمن الدوري المحلي. 

وقال نسيب خان، الرئيس التنفيذي للنادي في بيان: “المباراة كانت تدور بين فريقين في دوري شباجيزة، ووقع انفجار خلال المباراة وأصيب أربعة مدنيين من الجمهور، موضحا أن الطاقم واللاعبين في إي سي بي بخير”.

كلمات دالة:افغانستانكابولطالبان

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