بن غفير يتجه للاستقالة من حكومة نتنياهو

قالت مصادر اعلامية عبرية ان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي ايتمار "بن غفير" ابلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نيته الاستقالة من الحكومة على اثر اعلان الاخير رضوخه لمطالب الشارع الاسرائيلي ووقف الاصلاحات القضائية

وقالت القناة 12 العبرية ان بن غفير ابلغ نتنياهو انه سيدعم الائتلاف من الخارج وقالت مصادر ان انسحاب وزير الامن الاسرائيلي المتطرف بن غفير لن يحل الائتلاف الحكومي

وكان وزير الامن الداخلي الاسرائيل قد هدد نتنياهو بالانسحاب من الائتلاف ان انصاع الاخير لحركات الشارع الاسرائيلي والغى التعديلات المتعلقة بالاصلاحات القضائية

وكشف قياديون في حزب الليكود، صباح اليوم الإثنين، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعلن عن تاجيل "خطاب للأمة" كان سيلقيه صباح اليوم ، وعقد نتنياهو مداولات مع رؤساء أحزاب الائتلاف على وقع تهديد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالاستقالة من الحكومة في حال تعليق تشريعات الخطة القضائية.

وذكرت وسائل إعلام أن رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، منح نتنياهو "ضوءا أخضر" للإعلان عن تعليق التشريعات.

وإيتمار بن غفير، 47 عاما، لأبوين من أصول عراقية كردية هو سياسي يميني متطرف إسرائيلي، يقود حزب القوة اليهودية ويشغل منصب وزير الأمن القومي الإسرائيلي منذ 29 ديسمبر 2022، خلال حياته السياسية قدم ضده خمسون لائحة اتهام؛ ثمانية منها جنائية جنبًا إلى أعمال شغب والإخلال بعمل الشرطة والتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابيّة وغيرها.

في الانتخابات البرلمانية الاخيرة حصد حزب "الصهيونية الدينية" 14 مقعداً وأصبح ثالث أكبر حزب في الكنيست الإسرائيلي، وحزب الصهيونية الدينية عبارة عن تجمع من الأحزاب الدينية المتطرفة وعلى رأسها القوة اليهودية.

وقد صفت صحيفة هاآرتس العبرية، نجاح بن غفير وحزبه في انتخابات الكنيست التي جرت في نوفمبر 2022 بـ«اليوم الأسود في تاريخ إسرائيل».