عاجل: داعش ينصب ابو حسن الهاشمي خلفا للقرشي

أعلن تنظيم “داعش”، عن اسم زعيمه الجديد والذي سيكون خليفة “أبو إبراهيم القرشي”، الذي قتلته القوات الاميركية في عملية انزال على الشمال السوري في وقت سابق

وقال التنظيم في كلمة صوتية أطلقها المتحدث الجديد باسمه “أبو عمر المهاجر”، إن مجلس شورى التنظيم استقر على مبايعة “أبو الحسن الهاشمي القرشي” كخليفة جديدة، موضحا أن الكشف عن هوية الزعيم الجديد غير متاح حاليا.

ودعا “أبو عمر المهاجر” كافة عناصر التنظيم إلى مبايعة الزعيم الجديد للتنظيم، ومواصلة عملياتهم ضد خصومهم.

وقال “المهاجر” إن آخر إنجازات “أبو إبراهيم الهاشمي” كان إطلاق سراح عدد من عناصر التنظيم في سجن غويران بالحسكة، من أيدي قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

ولفت إلى أن اختيار “أبو الحسن الهاشمي” جاء امتثالا لوصية “أبو إبراهيم الهاشمي”.

مصرع ابو ابراهيم الهاشمي القرشي

ويأتي إعلان التنظيم بعد إعلان الولايات المتحدة مطلع شباط/ فبراير الماضي، اغتيال “أبو إبراهيم الهاشمي” في ريف إدلب الشمالي.

وأعلنت الولايات المتحدة قبل أيام، عن مقتل زعيم تنظيم الدولة عبدالله قرداش "أبي إبراهيم القرشي"، بعد عملية إنزال جوي في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي.

وهذه هي المرة الاولى التي يقر فيها داعش عن مصرع زعيمة ابو ابراهيم القرشي

شروط اختيار خليفة في داعش

وبحسب الصحفي العراقي والخبير في شؤون التنظيمات الجهادية رائد الحامد، فإنه مع وجوب توافر الأهلية الدينية والاجتماعية والصحية وما إلى ذلك، فإن التزام التنظيم بشرط نسب الخليفة، جعل مهمته بالغة في التعقيد وفق ما نقل عنه موقع عربي 21 في وقت سابق