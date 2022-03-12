زيلنسكي يكشف عن عدد قتلى الجيش الاوكراني

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لاول مرة منذ اندلاع الحرب مع روسيا قبل 17 يوما عن الخسائر البشرية التي مني بها جيشه، واكتفى زيلينسكي بالكشف عن حصيلة القتلى، في مؤتمر صحافي في كييف، السبت، من دون تفاصيل إضافية.

1300 قتيل اوكراني

وقال الرئيس الاوكراني أن "نحو 1300" جندي أوكراني قُتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. وهذه المرة الأولى منذ بدء النزاع تعلن فيها السلطات الأوكرانية حصيلة رسمية.

وأوضح زيلينسكي أن الجيش الروسي خسر "نحو 12 ألف جندي"، مضيفا "أنها نسبة واحد على عشرة، لكنني لست سعيدا بذلك".

ضحينا حتى اللحظة بـ 1300 جندي لصد الغزو الروسي عن اوكرانيا — ديميري زيلنسكي (@ZelenskyyUaaa) March 12, 2022

بوتين: 500 قتيل روسي

وكان الجيش الروسي قد أعلن في الثاني مارس مقتل نحو 500 جندي في صفوف الجيش الروسي

وفي الثامن من مارس، بعد نحو أسبوعين من اندلاع النزاع، قدرت وزارة الدفاع الأميركية خسائر الجيش الروسي بما بين ألفين وأربعة آلاف قتيل.

الجيش الروسي يركز على كييف

ميدانيا، لا يزال الجيش الروسي، يركّز على كييف وشرق أوكرانيا حيث وسّع هجومه ليشمل مدينة دنيبرو الكبيرة، وقال الجيش الأوكراني في بيان إن العاصمة الأوكرانية إلى جانب ماريوبول المطلة على بحر أزوف وكريفي ريغ وكريمنتشوغ ونيكوبول وزابوريجيا هي المناطق الرئيسة التي ما زالت جهود القوات الروسية تتركز فيها.