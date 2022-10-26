قيادات من "عرين الاسود" تسلم نفسها وسلاحها للاجهزة الامنية الفلسطينية

اكدت مصادر امنية فلسطينية لـ البوابة ان مجموعة من قيادات عرين الاسود على رأسهم المطارد والمطلوب للاحتلال محمود البنا قد سلموا اسلحتهم في مقرات الاجهزة الامنية الفلسطينية تمهيدا لانضمامهم للمؤسسة الامنية في السلطة الوطنية الفلسطينية

المصادر الفلسطينية اكدت لـ البوابة ان 5 من قيادات عرين الاسود تستعد لتسليم نفسها ، وذلك بعد نحو 24 ساعة من معارك ضارية مع عناصر الاحتلال في مدينة نابلس معقل المجموعة اسفرت عن استشهاد 5 افراد على راسهم قائدها وديع الحوح

وكانت مصادر عبرية واعلامية عربية قد كشفت عن ضغوط اميركية اردنية مصرية على اسرائيل لوقف عدوانها على المدن الفلسطينية واعطاء السلطة الفلسطينية فرصة من اجل التفاوض مع مجموعة عرين الاسد بهدف تسليم انفسهم واسلحتهم الى الاجهزة الامنية الفلسطينية والانضمام اليها مقابل وقف قوات الاحتلال مطاردتهم

وصعق قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية من طبيعة الاندماج بين عناصر الشرطة والامن المتواجدة على دوار نابلس وعناصر عرين الاسود ويؤكد قادة الشاباك ان عناصر الأجهزة الأمنية التابعة السلطة الفلسطينية قد فتحو النار بكثافة على الجيش الإسرائيلي في نابلس ، ورد الجيش بإطلاق النار عليهم واستشهد احد عناصر المخابرات واخر من الاستخبارات وفق مصادر فلسطينية تحدثت لـ البوابة



والليلة قبل الماضية اعتقلت قوات الأمن الاسرائيلية 18 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، وادعت ان ثلاثة منهم مرتبطين بـ "عرين الأسود" ولهم انشطة عسكرية وهجمات ضد قوات الاحتلال ومن بين المعتقلين العميد في الامن الوقائي الفلسطيني يحيى مبروكه واياد النابلسي شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي وتتهمه اسرائيل بتصنيع العبوات الناسفة