عباس: اسرائيل تنهب مصادر المياة الفلسطينية



قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء، إنه لا يمكن السكوت عن "نهب إسرائيل لكافة مصادر المياه الفلسطينية".

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يصادف 22 مارس/ آذار من كل عام، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال عباس: "في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بحفر الآبار الجوفية وإقامة المشاريع في المستوطنات، وإقامة خطوط مياه ناقلة ضخمة تلتهم الأرض الفلسطينية، فإننا بالمقابل نجدها تهدم وتعرقل باستخدام القوة، حفر آبار مياه بسيطة، تخدم تجمعات فلسطينية تعاني من عدم توفر المياه".

وأضاف: "لا يمكن السكوت عن النهب الإسرائيلي الخفي والخطير، شبه الكامل لمصادرنا المائية".

وتابع: "رغم كل الظروف الصعبة والمعيقات الإسرائيلية، فلن تمنعنا من تنفيذ خططنا، وسنواصل مسيرة التطوير ودعم المزيد من المشاريع لبناء نظام مائي مستقل، كأساس للحياة والتنمية، وصولا إلى إقامة دولتنا بعاصمتها القدس".

وتساءل الرئيس الفلسطيني: "إلى متى سيبقى العالم صامتا على بقاء مصير وحياة شعبنا الفلسطيني رهينة بيد الاحتلال، من خلال ممارساته العنصرية وسيطرته على مقدراتنا وحقوقنا الشرعية؟".

وأضاف: "على العالم أن يعي خطورة معركة المياه التي يخوضها الاحتلال ضدنا منذ عقود، في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي وصلت إلى مستوى جرائم حرب".

وتابع: "إذا ما استمر العالم بالاكتفاء بالتنديد للنهب الاسرائيلي شبه الكامل لمصادرنا المائية، فسيكون مستقبل أطفالنا غدا، العطش، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه".