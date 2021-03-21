عباس لوفد الموساد الإسرائيلي: شربتوا القهوة.. الله معكم

كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، أن الإسرائيليين مارسوا مختلف الضغوط على السلطات الفلسطينية، وانتقلوا من الضغط غير المباشر إلى الضغط المباشر.

وقال الرجوب في مقابلة مع قناة "فلسطين" : السلطة الفلسطينية ترى في العملية الديمقراطية معركة اشتباك ومعركة مع هذا الاحتلال.. لما جاء تبع المخابرات تبعهم وهددنا كلنا، واعتمدت السلطات الإسرائيلية الإشاعات والحصار وقد تتحول إلى .. لأن هذا هذه الحكومة أسوا من موسوليني برئاسة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، ونتوقع منهم الكثير، لكن أمام هذا الموقف سنعبر عن إرادتنا ولن تنكسر إرادتنا وإصرارنا على إجراء الانتخابات، ولا نعتقد أن نتنياهو قادر على فرض إرادته على المجتمع الدولي".

وشدد على أن من ستفرزه الانتخابات "لابد أن يكون مؤهلا وشريكا للمجتمع الدولي"، مشيرا إلى أنه من الآن سيقولون إن حركة "حماس" إرهابية، وفلان كذا ..".

وبالعودة إلى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع ممثل عن المخابرات الإسرائيلية، قال إن "عباس جسد في موقفه كبرياء كل فلسطيني وقال لهم لست أنا من يتم الحديث معه ... (بلغة التهديد)"، مضيفا أن عباس أبلغهم: "شربتوا القهوة عن طريقة العرب والله معكم".

وقال الرجوب إن التهديدات والضغط الإسرائيلي ينضاف إليه مؤامرات الدول العربية والمال السياسي، مشيرا إلى أن القلة من الدول العربية التي هي قادرة تقول "لا".

ودعا الفلسطينيين إلى إدراك أن المعركة بدأت منذ قرن، وهي "من معه الورقة الفلسطينية ليشطبنا"، مضيفا أن هذه المعركة هدفها هو مسك القرار الفسطيني والسيطرة عليه.