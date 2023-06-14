عبدالقادر الجزائري في موسكو

دشن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الزائر الى العاصمة الروسية اليوم الأربعاء، نصبا تذكاريا لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، في مدينة موسكو الروسية فيما تحدثت مصادر عن اتفاقيات لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين

نقل موقع روسيا بالعربي عن الرئيس تبون تاكيده على إن العلاقات بين بلاده وروسيا عريقة ومتجذرة في التاريخ لأكثر من 60 عاما، مؤكدا على أن نصب الأمير عبد القادر في ساحة العاصمة موسكو هو أكبر دليل على الصداقة بين شعبي البلدين.

وكتب على النصب التذكاري "ساحة الأمير عبد القادر الجزائري (1883-1808) بطل وطني ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، فارس من وسام النصر الأبيض الروسي، نظير دوره في حماية أعضاء القنصلية الروسية في دمشق سنة 1860، دشن في جوان 2023".

وشارك تبون في منتدى رجال الأعمال لروسيا والجزائر في موسكو واكد استعداد بلاده لمزيد من تعزيز التعاون وتطوير الشراكة مع روسيا، كما دعا لتدارك الوقت وما فات من فرص للتعاون. وقال إن الصناعات الغذائية والحيوية والطبية من أبرز مجالات التعاون بين البلدن مشيرا الى ان بلاده مقبلة على خطة اقتصادية مستقبلية قائمة على الانفتاح على الاقتصادات الأخرى.

وغدا الخميس يعقد رئيسا روسيا والجزائر محادثات يتخللها التوقيع على إعلان شراكة استراتيجية واسعة بين البلدين، "حيث أن هذا التوقيع سيكون بمثابة انتقال التعاون الروسي الجزائري إلى مستوى نوعي جديد.. وستعمل حكومتا روسيا والجزائر على ضمان العمل المنسق لتنفيذ الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها على أعلى مستوى" وفق تصريحات لـ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين

ووصل الرئيس الجزائري مساء الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، وكان من المفترض ان يزور تبون موسكو في يناير الماضي بدعوة وجهها بوتين اليه في كانون الثاني يناير الماضي، الا ان الزيارة تاجلت

وتعتبر الجزائر ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب الثلاثة مليارات دولار في 2021 وعلى قمة الملفات التي سيتم تداولها بين الزعيمين الوضع في اوكرانيا والتعاون العسكري إذ تعد موسكو أهم مزود للسلاح للجزائر منذ استقلالها.