عبد اللهيان يتهم اسرائيل والغرب بمحاولة إشعال حرب أهلية في إيران

اتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إسرائيل ودوائر غربية بالتخطيط لاشعال حرب أهلية في بلاده، وذلك غداة مقتل تسعة اشخاص من قبل مسلحين على دراجات نارية في هجومين منفصلين جنوبي الجمهورية الاسلامية.

من مقتل سبعة أشخاص في مدينة إيذه بجنوب غرب البلاد فيما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه “هجوم إرهابي”.

وكتب عبد اللهيان على تويتر قائلا ان “الأجهزة الأمنية المختلفة وإسرائيل وبعض السياسيين الغربيين الذين وضعوا خططا لنشوب حرب أهلية وتدمير وتفكيك إيران".

واضاف ان هذه الاطراف يجب ان تعلم أن "إيران ليست ليبيا أو السودان”، مؤكدا ان مواطني بلاده لن ينخدعوا بمثل هذه الخطط والمحاولات.

وجاءت تصريحات عبد اللهيان غداة قتل مسلّحين يركبون دراجات نارية 9 أشخاص ، في هجومين بمدينتي ايذة واصفهان جنوبي إيران.

ونقل الإعلام الرسمي الخميس، عن مسؤول قضائي في محافظة خوزستان قوله ان جرى اعتقال ثلاثة يشتبه تورطهم في الهجوم الذي استهدف محتجين وعناصر أمن في سوق بمدينة إيذة، وخلف سبعة قتلى من بينهم امرأة تبلغ 45 عاما وطفلان في التاسعة والثالثة عشرة من العمر.

وقال مسؤول أمني للتلفزيون الرسمي أن الهجوم اسفر كذلك عن اصابة ثمانية اشخاص بينهم عنصران من قوات الباسيج وثلاثة شرطيين.

وفي هجوم مماثل وقع في اصفهان بعد ساعات من هجوم إيذة، قالت وكالة أنباء "فارس" ان مسلحين يركبان دراجة نارية اطلقا الرصاص على عناصر من قوة الباسيج التابعة للحرس الثوري، فقتلوا اثنين منهم وجرحوا اثنين اخرين.

وتزامن الهجومان مع الذكرى الثالثة للحراك الاحتجاجي الذي اشعله رفع اسعار الوقود في البلاد، وكذلك وسط استمرار التظاهرات التي فجرتها وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الاخلاق في 16 أيلول/سبتمبر الماضي.