عجوز تثير الجدل حول حقيقة بوتين وأصوله

لا تزال ادعاءات امرأة مسنة تُدعى فيرا بوتين، تثير الجدل بعد أن أعلنت في وقت سابق عبر وسائل الإعلام أنها الأم الحقيقية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتصر السيدة الغامضة، مشيرة إلى عبارة "قلب الأم دليلها"، على أنها هي الأم البيولوجية لبوتين وأنه كان ابنها المفقود لفترة طويلة.

وعبرت فيرا بوتينا عن شعورها بهذا الشأن منذ أول رأت فيها بوتين على شاشة التلفزيون عندما ترشح للرئاسة في عام 1999.

وحسب تقرير لصحيفة "ذا تايمز"، كانت العجوز الغامضة، فيرا بوتينا، تروج لقصتها حول عائلتها منذ أن كانت في السبعينات من عمرها، وذلك عبر محادثاتها مع جيرانها والصحافيين وعدد متزايد من الشخصيات المشبوهة، بما في ذلك أجهزة الأمن الروسية والجورجية، حيث يقال بأن هؤلاء الأشخاص زاروا القرية النائية والفقيرة في جورجيا حيث عاشت فيرا بوتينا

الاجهزة الأمنية تزول منزل بوتينا

وتزعم بوتينا أن أفراد الأجهزة الأمنية قد قاموا بزيارة قريتها في ميتيخي، وحذروها والسكان المحليين من الحديث عن قصتها، وقد قاموا بإزالة جميع الصور التي تحتفظ بها تقريبًا لصبيها.

كما سعت بناتها الثلاث أيضًا لحمايتها من الاهتمام غير الضروري الذي تلقته من وسائل الإعلام، ولكنها يبدو أنها استمتعت بالشهرة، حيث يعتبرها البعض والدة "ملك روسيا".

وعندما سئلت عما إذا كان غزو بوتين لأوكرانيا قد غير وجهة نظرها، أكدت أنها لا تزال والدته على الرغم من كل شيء.

الكرملين يعلق على مزاعم بوتينا

بالمقابل، نفى الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذه القصة وأشار إلى أنها غير صحيحة ولا تتوافق مع الواقع.

ومع ذلك، لا يزال الاهتمام مستمرًا بقصة بوتينا بسبب القلة من التفاصيل التي قدمها بوتين نفسه حول حياته المبكرة.

ولدت فيرا بوتينا في 6 سبتمبر/أيلول 1926، وتوفيت في وقت سابق قبل سبتمبر 2021 عن عمر يناهز 96 عامًا.

بينما ولد فلاديمير بوتين في عام 1952 في مدينة سانت بطرسبرغ، المعروفة سابقًا باسم لينينغراد، حيث نشأ في ظروف صعبة في مدينة تعاني من إعادة البناء بعد الحرب العالمية الثانية.

جهاز المخابرات السوفيتي

وأثناء دراسته الثانوية، كان يتطلع إلى العمل في جهاز المخابرات السوفيتي. وأخبرهم أن الوصول إلى هذا الجهاز يتطلب الانضمام إلى الجيش الأحمر أو الحصول على شهادة جامعية، لذلك قرر أن يدرس القانون في جامعة سانت بطرسبرغ.

وبعد تخرجه من الجامعة في عام 1975، انضم بوتين إلى جهاز المخابرات السوفيتي المعروف بـ "كي جي بي".



