عرين الاسود: حاصرنا الاحتلال وفرضنا على المستوطنين حظر التجول

اعلنت مجموعة عرين الاسود المقاومة للاحتلال الاسرائيلي والتي تتحصن في مدينة نابلس انها ماضية في مقاومتها للاحتلال الاسرائيلي حتى آخر عنصر من عناصرها، واكدت ان المستوطنين اليوم محاصرين وقد فرضوا على انفسهم حظر تجول ذاتي بدافع الجبن والخوف من المقاومة.

بيان مقتضب لـ عرين الاسود

واشار البيان الى ان عرين الاسود " الحقيقيين انقسموا الى ثلاث أقسام قسم شهداء مضوا ينعمون بإذن الله في جنات النعيم وقسم جرحى قطعت أشلائهم في سبيل أن تستمر المقاومة وقسم ينتظر هم جنود الله لا يعلمهم إلا هو"

وتعهدت المجموعة امام الشعب الفلسطيني بمواصلة الكفاح والمقاومة حتى العنصر الاخير والبندقية الاخيرة في عرين الاسود "والله الذي رفع السماء بلا عمد لو بقي فينا جندي واحد سيموت لتبقى فكرة المقاومة مستمره أي وطن هذا الذي نهادن فيه من يستبيح دمائنا لا نامت أعين الجبناء ولا أبقى الله بندقية لا تشتبك ولا تفكر بالإشتباك"

واكدت عرين الاسود ان المعركة التي وقعت في البلدة القديمة مؤخرا اوقعت خسائر كبيرة لدى قوات الاحتلال يتكتم عليها "سطرتم معركة مهما حاول الإحتلال إخفائها ستظهر نتائجها بإذن الله"

وختم البيان بالتأكيد على فعالية المقاومة على جنود ومستوطني الاحتلال ووضوح اثارها في شوارع وطرد المستوطنات الاسرائيلية "يا ابناء مدينتنا المحاصرة إن كنتم تألمون من الحصار إخرجوا وانظروا الى طرقات المستوطنين فوالله انها فارغة هم محاصرين في بيوتهم محاصرين في مستوطناتهم لا يخرجون فاصمدوا وإصبروا وادعوا لمقاوتكم فوالله إنها تجهز لهم مايشفي صدوركم"

أخوتكم مجموعة عرين الأسود