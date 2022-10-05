عشرات الإصابات جراء زلزال قوي شمال غربي إيران

ضرب زلزال شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر مدينة خوي في محافظة أذربيجان شمال غربي إيران قرب الحدود التركية، وسط تقارير عن اصابة العشرات.

وقالت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان الزلزال الذي أعقبته ارتدادات متلاحقة وقع على عمق 10 كيلومترات في أطراف مدينة خوي.

وافادت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية ي بيان، إن الزلزال وقع على عمق سبعة كيلومترات عند الساعة (00:21 تغ)، مضيفة ان سكان ولايتي وان وهكاري التركيتين شعروا به.

وقالت منظمة الطوارئ الطبية في محافظة أذربيجان إن 276 شخصاً أصيبوا جراء الهلع والهروب، ودون الابلاغ عن وفيات، فيما تحدثت جمعية الهلال الأحمر عن أضرار راوحت من 10 إلى 50 في المائة لحقت ببعض البيوت في قرى بمنطقة الزلزال.

About 300 people injured in earthquake in Iran, 200 houses were damaged#Iran #Earthquake pic.twitter.com/TbJOic0ghT — APA News Agency (@APA_English) October 5, 2022

وقال رئيس قسم طب الطوارئ في كلية العلوم الطبية بمدينة خوي مجتبي قمري، أن 82 من المصابين ناموا في المستشفيات للعلاج بسبب الكسور في العظام، مضيفا أن معظم الاصابات وقعت أثناء هروب السكان إلى الشوارع خوفا من الزلزال.

وتشهد إيران التي تقع على خطوط زلازل، هزات بين الحين والاخر كان آخرها هزة كبيرة عام 2017، في مدينة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه (غرب)، وأدت إلى مصرع أكثر من 430 شخصاً وإصابة تسعة آلاف آخرين بجروح متفاوتة، كما خلّف أضراراً في نحو ألفي قرية