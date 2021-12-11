عشرات القتلى إثر أعاصير شديدة تضرب الولايات المتحدة

لقي 50 شخصا مصرعهم على الأقل، غربي ولاية كناكي الأمريكية، جراء الأعاصير الشديدة التي ضربت الولاية، طوال الليل.

وأعلن حاكم ولاية كنتاكي أندي بشير، فرض حالة الطوارىء في البلاد، مشيرا إلى أن الإعصار خلف أضرارا كبيرة.

وأوضح بشير، خلال حوار مع قناة "دابليو أل كي واي" التابعة لشبكة "سي بي أس" الأمريكية أن "تقاريرنا محزنة، فالأعاصير مستمرة على مسافة 200 ميل غرب كنتاكي، نعلم أنه من المرجح أننا لدينا أكثر من 50 قتيلا"

وبين الحاكم أن الأعاصير ضربت بقوة على وجه الخصوص مدينة ميفيلد، وأن هناك مصنعا كان يعمل حينما ضربت الأعاصير المدينة، موضحا أنه تم الإبلاغ عن وجود 100 شخص داخل المبنى، وجاري عمليات الإنقاذ لهم.

وأضاف، "سيكون هذا واحدا من أسوأ الأضرار التي خلفتها أعاصير وشاهدناها منذ وقت طويل".

هذا ولقي 3 أشخاص حتفهم نتيجة إعصارين ضربا ولاية تينيسي بشرق الولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

ونقلت قناة WMC التلفزيونية المحلية عن مدير مديرية الطوارئ في مقاطعة أوبيون قوله إن أحد الإعصارين ضرب هذه المقاطعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، فيما اجتاح الإعصار الثاني مقاطعة لايك، حيث قتل شخصان آخرين، بالإضافة إلى ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق أوردت قناة "فوكس 2" عن وقوع عشرات الأشخاص تحت الأنقاض بعد انهيار جزئي لمستودع تابع لشركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية في ولاية إلينوي بسبب إعصار ضرب المنطقة. فيما كشفت وسائل إعلام مقتل شخص وإصابة آخرين نتيجة إعصار ضرب دارا لرعاية المسنين في ولاية أركنساس.