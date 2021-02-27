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عشرات القتلى في مأرب بينهم قائد القوات الخاصة الحكومية

منشور 27 شباط / فبراير 2021 - 05:23
سقوط عشرات القتلى في مأرب
سقوط عشرات القتلى في مأرب

تحدثت مصادر عن سقوط عشرات القتلى في مأرب بينهم القيادي البارز عبدالغني الشعلان وذلك في المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين 

ونقلت تقارير ان العميد عبدالغني الشعلان قائد القوات الخاصه والامن المركزي بمارب قتل بمعارك جبل البلق غرب المدينه

وأفاد مصدر عسكري يمني وكالة فرانس برس "مقتل 22 من القوات الحكومية واكثر من 28 من المتمردين الحوثيين في مواجهات مستمرة في جبهات مأرب خلال الساعات 24 الماضية".

ويوم أمس سيطر مسلحو الحوثيين على جبل البلق الاستراتيجي المطل على سد مأرب، وتمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة عليه بعد معارك عنيفة استمرت لساعات.
وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بين الجانبين في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز منذ نحو شهر، بعد هجمات عدة شنها الحوثيون على مواقع الجيش، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

نزوح الالاف من مأرب

وتسببت المعارك بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة بنزوح يمنيين من مخيم الزور بعد وصولهم إلى مخيم جو النسيم شمال مأرب. واتهمت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية المتمردين الحوثيين باستمرار استخدام المدنيين كدروع بشرية في هجماتهم.

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