عشرات القتلى في مأرب بينهم قائد القوات الخاصة الحكومية

تحدثت مصادر عن سقوط عشرات القتلى في مأرب بينهم القيادي البارز عبدالغني الشعلان وذلك في المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين

ونقلت تقارير ان العميد عبدالغني الشعلان قائد القوات الخاصه والامن المركزي بمارب قتل بمعارك جبل البلق غرب المدينه

ترجل القائد العميد عبدالغني #شعلان شهيداً مجيداً، وقد صنع مئات الأبطال القادة.

لا نهاية تليق بهذا النضال إلا الشهادة شامخاً رافع الرأس.

فرحمة الله تعالى تغشاك pic.twitter.com/XYrK7nj9Up — علي عوام (@Ali_aoam) February 27, 2021

وأفاد مصدر عسكري يمني وكالة فرانس برس "مقتل 22 من القوات الحكومية واكثر من 28 من المتمردين الحوثيين في مواجهات مستمرة في جبهات مأرب خلال الساعات 24 الماضية".

ويوم أمس سيطر مسلحو الحوثيين على جبل البلق الاستراتيجي المطل على سد مأرب، وتمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة عليه بعد معارك عنيفة استمرت لساعات.

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بين الجانبين في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز منذ نحو شهر، بعد هجمات عدة شنها الحوثيون على مواقع الجيش، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

رئيس الوزراء د.معين عبدالملك يجري اتصالاً بوزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، للاطلاع على سير المعارك في جبهات مأرب والجوف وما يسطره أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل من ملاحم بطولية لإفشال مخططات المليشيات الحوثية. pic.twitter.com/V3ZAZB8Gee — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) February 26, 2021

نزوح الالاف من مأرب

وتسببت المعارك بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة بنزوح يمنيين من مخيم الزور بعد وصولهم إلى مخيم جو النسيم شمال مأرب. واتهمت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية المتمردين الحوثيين باستمرار استخدام المدنيين كدروع بشرية في هجماتهم.