عشرات القتلى والجرحى في انفجار ضخم جنوبي اليمن (فيديوهات وصور)

سقط عشرات القتلى والجرحى اليمنيين، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار وقع في مستودع لتخزين الأسلحة وسط حي سكني في مدينة لودر بمركز محافظة إبين جنوبي اليمن، وبينت مصادر أن مستشفيات لودر لم تستطع اسعاف جميع المصابين لعدم قدرتها الاستيعابية.

وقالت مصادر محلية إن خمسة أشخاص قتلوا وجرح أكثر من 20 آخرين في حصيلة أولية إثر انفجار مخزن لبيع السلاح في حي سكني وسط مدينة لودر، عقب اندلاع حريق فيه. وسُمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة.



وأضافت المصادر، "إن عدداً من الجرحى، الذين نقلوا إلى مستشفى الشهيد محنف في مدينة لودر، في حالة حرجة"؛ متوقعاً ارتفاع حصيلة الضحايا.

وأشارت إلى أن الانفجار ألحق أضراراً مادية واسعة في محيط المكان.

وأكدت المصادر أن أعمال الإنقاذ تتواصل، حيث تسبب الانفجار الضخم في أضرار كبيرة، وانهار أحد المباني المجاورة.

وكشفت المصادر أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات في لودر لم تستطع تقديم الإسعافات لجميع المصابين من جراء الانفجار.

انفجار لودر كان ناتج ان شرت كهربائي بأحد محلات الأسلحة كما يبدو وليس عبوة ناسفة



حتى الان ١٠ قتلى والكثير من الجرحى المستوصف مكتض ولا يوجد حتى طبيب أخصائي



الضحايا في تزايد خاصة أن السوق كان مكتض بالمتسوقين



لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/KypmMdqRde — عبدالله خليدي (@abdullahHShm) July 5, 2022

وأطلق مستشفى محنف في لودر نداء استغاثة للمواطنين للتبرع بالدم عقب وصول الطاقة الاستيعابية للمستشفى للقصوى.

وشوهد الكثير من المواطنين وهم يحتشدون أمام المستشفيات للتبرع بالدم لإنقاذ ضحايا الانفجار المروع.

كما التقطت صور أيضًا لأحد المنازل الذي انهار بشكل كامل بسبب الانفجار، وترددت معلومات عن سقوط ضحايا أيضًا جراء انهيار المنزل، ومحاولات لانتشال جثث الضحايا.

ولم تُعلن حصيلة رسمية بشأن عدد الضحايا، أو أي معلومات عن سبب الانفجار.

صورة تظهر انهيار منزل جراء الانفجارات المتتالية في سوق لودر بمحافظة #أبين الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى#الحدث_اليمني pic.twitter.com/WlhbSRmUj4 — الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) July 5, 2022

حزن في اليمن

وعبر يمنيون عن حزنهم من حادثة الانفجار، لا سيما أن اليمن غارق في حرب طويلة منذ 2014، بين الحكومة المعترف بها والمدعومة من التحالف السعودي الإماراتي وجماعة أنصار الله الحوثي.

الإعلامي اليمني ياسر اليافعي علق على إنفجار لودر. وقال:عشرات القتلى والجرحى في انفجار مخزن سلاح يعود لأحد التجار في مدينة لودر بمحافظة أبين

وأضاف :

الى متى يتم الاستهتار بأرواح المواطنين قبل فترة حدث نفس الشي في مدينة الحبيلين وقبلها في مناطق ومدن أخرى ومع ذلك الناس لا تعتبر

وتابع :الوضع يحتاج الى وقفة لاخراج مخازن الموت من مدنا وشوارعنا وقرانا يكفي ما تحصده من ارواح في المعارك

وقال “احمد المصعبي”: “كل يوم ندخل تويتر نلاقي أخبار سيئة.. لودر انفجار مخزن سلاح أدى لمقتل 12 شخص وإصابة العديد من المواطنين بالإضافة إلى انهيار المبنى على ساكنيه الذي وقع تحته الانفجار”.

كل يوم ندخل تويتر نلاقي اخبار

سيئه.. #لودر انفجار مخزن سلاح

أدى لمقتل 12 شخص وإصابة

العديد من المواطنين بالإضافة

إلى انهيار المبنى على ساكنيه

الذي وقع تحته الانفجار.. pic.twitter.com/Bjdc2Cv0Gd — احمد المصعبي.. 🇷🇺⚡ (@rr0_zt) July 5, 2022

وغرد الكاتب “جمال بن عطّاف”: “5 قتلى و عشرات الجرحى من المواطنين حسب الأنباء الأولية جراء انفجار مخزن أسلحة تابع لأحد تجار السلاح في مديرية #لودر محافظة #أبين نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ونسأل الله الشفاء للجرحى”.