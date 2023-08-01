عطلة ليومين في ايران بسبب ارتفاع “غير مسبوق” بدرجات الحرارة

قررت الحكومة الايرانية الثلاثاء، منح الموظفين العموميين والعاملين في المصارف اجازة لمدة يومين في ظل موجة حرّ “غير مسبوقة” تضرب البلاد، ويتوقع ان تصل فيها الحرارة الى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

ونقلت وكالة "ارنا" الرسمية عن بهادري جهرمي المتحدث باسم الحكومة قوله انه تقرر منح هؤلاء الموظفين والعاملين اجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس بناء على اقتراح قدمته وزارة الصحة في ظل موجة حرّ “غير مسبوقة” تطال البلاد.

ويتوقع ان تصل الحرارة خلال هذين اليومين الى 50 درجة مئوية في المناطق المطلة على الخليج العربي جنوب غربي ايران والتي تشهد عادة مزيجا من الحرارة والرطوبة العاليتين، في حين ستتخطى 40 درجة في غالبية مدن البلاد الاخرى.

ومن المعتاد في فصل الصيف ان تشهد مناطق وسط وجنوب ايران ذات الطبيعة الصحراوية في الغالب ارتفاعات حادة في درجات الحرارة.

حالات مرضية "مثيرة للذعر"

تجاوزت الحرارة 45 درجة مئوية في العديد من محافظات البلاد في الايام القليلة الماضية، بحسب ما ذكرت "اذاعة جمهورية إيران الإسلامية".

وقالت الاذاعة ان اعلى درجة حرارة تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية كانت في مدينة دهلران (غرب)، وبلغت 50 مئوية.

وفي الايام الماضية، كانت محافظة سيستان-بلوشستان المحاذية لباكستان وأفغانستان في جنوب شرق إيران، الأكثر تأثرا بموجة الحرّ، بحسب وكالة "ارنا" التي اشارت الى ان نحو ألف شخص عانوا من حالات صحية جراء ذلك.

ودعت السلطات السكان الى تجنب التعرض الى اشعة الشمس المباشرة بين الساعتين العاشرة صباحاً والرابعة بعد الظهر، فيما وصف متحدث باسم وزارة الصحة الحالات المرضية التي سجلت في البلاد في الايام الاخيرة جراء موجة الحر بانها مثيرة للذعر.



ويعزو الخبراء المناخ المتطرف الذي تشهده انحاء عدة في العالم منذ بضع سنوات الى التغير المناخي الذي يتسبب خصوصا في زيادة شدة العواصف والامطار في بعض المناطق والجفاف في مناطق اخرى.