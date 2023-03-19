"عملاء اسرائيليون" يغتالون قياديا بالجهاد الإسلامي في دمشق

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان الأحد اغتيال أحد قيادييها بالرصاص على يد "عملاء إسرائيليين" قرب منزله في ريف دمشق.

وقال البيان ان علي رمزي الأسود، أبو عبد الرحمن (31 عاماً)"، اغتيل صباح الأحد "على أيدي عملاء العدو الصهيوني".قرب منزله في منطقة قدسيا في ريف دمشق.

وكان الأسود، وهو لاجئ فلسطيني في سوريا، التحق مبكرا في صفوف سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الحركة قوله ان الاسود تعرض لاطلاق نار مباشر، مضيفا سيوارى الثرى في مقبرة مخيم اليرموك الاثنين.

وبعد عملية الاغتيال بساعات، كتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر تويتر قائلا ان الدولة العبرية "ستصل إلى الإرهابيين ومهندسي الإرهاب أينما كانوا".

واضاف نتانياهو، دون ان يشير بسورة مباشرة الى اغتيال الاسود، أن "عشرات الإرهابيين" قتلتهم إسرائيل خلال الشهر الماضي".

ومن جانبه، ادان حزب الله اللبناني "الجريمة النكراء التي تحمل بصمات العدو الصهيوني".

🔰حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الساحة السورية تنعى الشهيد القائد علي الأسود pic.twitter.com/bK7jmTbIve — جُنْدُ السّرَايَا (@AlsrayaJundu) March 19, 2023

وكان شخصان، أحدهما ابن القيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري، قتلا في قصف إسرائيلي في دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2019، علما ان اسرائيل شنت مئات الضربات الجوية في سوريا خلال الاعوام الماضية.

واستهدفت تلك الضربات مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله.