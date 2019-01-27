عملية جراحية لأسماء الأسد

اسماء الاسد زوجة الرئيس السوري بشار الاسد خلال حفل تخرج لمدرسي أصحاب الاحتياجات الخاصة في دمشق

خضعت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، لعملية جراحية استكمالا لعلاجها من ورم خبيث في الثدي تم الكشف عنه في مراحله المبكرة، وفق ما أفادت الرئاسة السورية الاحد في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت حسابات الرئاسة "كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بـدمشق تكللت بالنجاح".

وتأتي العملية غداة قيامها بعدة زيارات إلى جرحى الجيش العربي السوري في دمشق وعدد من المناطق المجاورة لها.

وأرفقت الرئاسة التعليق بصورة لها مرتدية قميصا قطنيا ازرق اللون وهي تتابع عملها خلف مكتبها ومزيلة بعبارة "رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل"، ولم يذكر التعليق تاريخ التقاط الصورة.

وكشف عن إصابة أسماء الأسد في آب/اغسطس 2018 بورم خبيث في الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة وخضوعها للعلاج في احد المشافي العسكرية في دمشق.

وأسماء الأسد (43 عاماً) أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت. والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري. تتحدر عائلتها من حمص (وسط) وتحمل اجازة جامعية من "كينغز كولدج" في لندن.

وقبل اندلاع النزاع في سوريا منذ العام 2011، كانت الأسد محط أنظار الاعلام الغربي الذي أسهب في وصف أناقتها وثقافتها، إلا أن صمتها ازاء النزاع في بلادها قسم السوريين حولها.

وغالباً ما تظهر الأسد في مقاطع فيديو وصور أثناء رعايتها لنشاطات اجتماعية بينها لقاءات مع عائلات القتلى والجرحى او تكريم طلاب وزيارة جمعيات.