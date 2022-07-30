عودة المدرج السوري المدمر في غارة اسرائيلية الى الخدمة

أعلنت وزارة النقل السورية عودة المدرج الثاني في مطار دمشق الدولي في الخدمة اعتباراً من تاريخ السبت وهو المدرج الذي دمرته غارة اسرائيلية في 11 يونيو حزيران الماضي

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها “فيس بوك” ان كوادرها والمؤسسة العامة للطيران المدني وشركات الدراسة والإنشائية الوطنية المختصة انتهت من إصلاح وصيانة المدرج.

وخرج المدرج الثاني عن الخدمة جراء ضربات إسرائيلية استهدفت شحنات ومستودعات أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران في حرم المطار في يونيو حزيران الماضي وحينها قالت الوزارة ان اعادة المدرج الى الخدمة سيحتاج الى 48 ساعة الا ان الامر استمر لنحو شهر ونصف الشهر

وفي العاشر من حزيران/يونيو الماضي، أعلنت وزارة النقل تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.