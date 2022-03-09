عودة 2200 مواطن من أوكرانيا إلى المغرب

أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية، الثلاثاء، أن نحو 2200 مغربي عادوا من أوكرانيا.

جاء ذلك وفق ما نقله الموقع الرسمي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية (رسمي)، نقلا عن مصدر بالخطوط الملكية فضّل عدم ذكر اسمه.

وأفاد المصدر أن الـ2200 مغربي العائدين من أوكرانيا، تمت عودتهم عبر رحلات خاصة أمنتها الخطوط الملكية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 مارس/ آذار الجاري.

وأوضح الموقع، أن الخطوط الملكية نظمت 15 رحلة خاصة، انطلقت من رومانيا وهنغاريا وبولونيا وسلوفاكيا، وذلك لفائدة الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا، والتي أطلقتها الخطوط الملكية المغربية.

كما أعلن مسؤول بوزارة الخارجية، فضل عدم ذكر اسمه أن “عدد المواطنين المغاربة الذين غادروا أوكرانيا، عبر المعابر الحدودية، وصل حتى اليوم إلى 7000″، وفق الموقع ذاته.

ويدرس في أوكرانيا نحو 9000 طالب مغربي، بحسب تصريح سابق لسفيرة كييف في المغرب أوكسانا فاسيليفا.

والخميس، أعلن وزير الخارجية ناصر بوريطة، خلال جلسة حكومية، مغادرة 5 آلاف من رعايا المغرب من أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.