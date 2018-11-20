غارات اميركية على الصومال

الغارتين نفذتا الاثنين بالتنسيق مع الحكومة الصومالية

أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء أنه شن غارتين جويتين استهدفتا حركة الشباب المتشددة، وأسفرتا عن مقتل 37 متشددا.

ولم يعلن اي مصدر مستقل الحجم الحقيقي او هوية الضحايا علما ان الغارات الاميركية في الغالب ما تقتل مدنيين اكثر من المتطرفين

وقالت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) إن الغارتين نفذتا الاثنين بالتنسيق مع الحكومة الصومالية. وأوضحت القيادة في بيان أن الغارتين لم تتسببا في إصابة أو مقتل أي مدنيين.

وأضافت أن الغارات التي تستهدف حركة الشباب تؤدي إلى تقليص قدرة التنظيم المتشدد على تنفيذ هجمات مستقبلية وتضعف شبكة القيادة بالتنظيم وتحد من حركة عناصره.