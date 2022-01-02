غارات جوية للتحالف على معسكر السوادية في البيضاء اليمنية

شن التحالف بقيادة السعودية في اليمن منتصف ليل الاحد/الاثنين ضربات جوية لمعسكر السوادية في محافظة البيضاء الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي في جنوب شرقي البلاد، ذلك بعد ساعات من امهاله المدنيين لمغادرة المعسكر.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المعسكر المستهدف يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.

وأكد التحالف أنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية.

وفي وقت سابق الاحد، امهل التحالف المدنيين في محافظة البيضاء حتى منتصف الليلة من أجل إخلاء معسكر السوادية.

وقال التحالف في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية: "على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الـ 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء".

وأضاف أن الحوثيين يتحملون المسؤولية القانونية بوجود المدنيين بمعسكر السوادية بعد ذلك التوقيت.

ويشير التحالف، في بيان له، غالبا إلى استهداف محتمل لمليشيات الحوثي وبنيتها وآلياتها العسكرية في الموقع المذكور.

وقبل يومين، نشر التحالف صورا "لاستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل الحوثيين، واتخاذ المدنيين وشاحنات مواد غذائية وبترولية دروعا بشرية".

وأفاد التحالف بأن الحوثيين استخدموا المعسكر الخميس الماضي في إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه محافظة شبوة.

وشدد التحالف على أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصة في ما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

ودعا التحالف إلى إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات كما أكد اتخاذه الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب الحوثيين.

ويواصل التحالف عملياته ضد الحوثيين في عدد من المواقع.