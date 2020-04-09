غارات على "حرض" و"الحزم".. والحوثيون: التحالف يحتجز 17 سفينة

قالت وسائل إعلام يمنية تتبع لـ " أنصار الله" الحوثيين إن التحالف شن غارات على عدة مديريات صباح اليوم الخميس.

يأتي ذلك قبل ساعات من دخول وقف إطلاق نار، أعلن عنه المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس قابلة للتمديد.

وبحسب قناة "المسيرة" فإن الغارات جاءت على الشكل الآتي، 4 غارات على مديرية حرض وفي الجوف شُنت غارتان على منطقة العقبة بمديرية خب والشعف وفي جيزان غارة على وادي جارة.

واتهمت جماعة الحوثي باليمن، الخميس، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز 17 سفينة نفط ومواد غذائية، ومنعها من الوصول إلى البلاد.

ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، عن مسؤول في ميناء الحديدة، أن “بحرية العدوان السعودي الأمريكي (التحالف) تواصل أعمال القرصنة بحق 14 سفينة مشتقات نفطية و3 سفن غذاء، رغم حصولها على تصاريح دخول أممية في جيبوتي”.

وأوضح المصدر أن السفن النفطية على متنها أكثر من 320 ألف طن.

ولم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي على الأمر، غير أن الحكومة اليمنية سبق أن حملت الحوثيين، مسؤولية عدم وصول السفن النفطية بوقتها، لعدم التزامها بضوابط استيراد الوقود الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن، من طرف واحد، لمدة أسبوعين، بداية من الخميس.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، إن الهدنة المعلنة “امتداد للجهود الأممية في اليمن، التي تسعى لتهيئة الأمور للجلوس على طاولة الحوار”.

ويشهد اليمن للعام السادس، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة، أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.