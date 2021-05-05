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غارة اسرائيلية على القنيطرة السورية

منشور 05 أيّار / مايو 2021 - 10:20
عدوان إسرائيلي نفذته مروحية على إحدى مناطق القنيطرة دون وقوع خسائر
عدوان إسرائيلي نفذته مروحية على إحدى مناطق القنيطرة دون وقوع خسائر

قالت وكالة انباء سانا ان مروحية اسرائيلية اغارت على إحدى مناطق القنيطرة دون وقوع خسائر
ولم تذكر الوكالة اي تفاصيل أخرى، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم استهداف موقع لحزب الله اللبناني، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تقارير سورية أن "الجيش الإسرائيلي هاجم نقطة مراقبة تابعة لحزب الله على حدود سوريا".

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صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من القنيطرة قالت إنه تم استهداف إحدى النقاط العسكرية بريف القنيطرة الشمالي بصاروخ من إحدى الحوامات داخل الأراضي المحتلة.

يذكر أن مناطق في الساحل السوري تعرضت يوم أمس إلى قصف إسرائيلي أدى إلى مقتل شخص وجرح 6 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية في منازل ومنشأتين مدنيتين.

 

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