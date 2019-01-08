غارة اميركية تقتل 6 اشخاص في الصومال

صعّدت القوات الأمريكية والصومالية في الآونة الأخيرة الضربات الجوية على مقاتلي الشباب

أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل ستة متشددين في إقليم شبيلي السفلى بالصومال بضربة جوية يوم الأحد.

وزعمت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا في بيان مساء الاثنين "تقييمنا الآن أنه لم يسقط مصابون أو قتلى من المدنيين في هذه الضربة الجوية".

"تم تنفيذ هذه الضربة الجوية للقضاء على حرية حركة الشباب وزيادة الضغط على الشبكة الإرهابية في المنطقة".

وصعّدت القوات الأمريكية والصومالية في الآونة الأخيرة الضربات الجوية على مقاتلي الشباب الإسلاميين، وأعلن الجيش الأمريكي الشهر الماضي أنه قتل 62 متشددا في ست ضربات جوية.