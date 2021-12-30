غارة فرنسية تقتل 5 ارهابيين في العراق

افادت مصادر اعلامية اعن مصرع 5 اشخاص وصفتهم بالارهابيين في غارة شنتها طائرات فرنسية شمال العراق اليوم الخميس

ونقلت قناة روسيا اليوم باللغة العربية عن مصادر امنية عراقية ان القتلى ينتمون لتنظيم داعش الارهابي وتمت الغارة وفق معلومات ومعطيات سابقة

واشارت الى ان الغارة وقعت في مرتفعات قرة جوخ شمالي البلاد".

القوات الفرنسية في العراق

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اكد ، في مؤتمر صحافي على هامش "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، المنعقد في آب الماضي أن بلاده "ستُبقي قواتها في العراق للمساعدة على مكافحة الإرهاب ما دامت الحكومة العراقية تطلب ذلك".

الرئيس الفرنسي أكد، في كلمته خلال المؤتمر، أن "كل من يحاربون الإرهاب هم أشقّاء في السلاح"، مضيفاً أن "الشعب العراقي عانى الكثير، لكن العراق يتوجّه اليوم نحو الاستقرار والتنمية"، لافتاً إلى أنّ "فرنسا ستبقى ملتزمة دَعْمَ العراق والقوات العراقية".

يشار الى انه وفي مارس من العام 2020 أعلن العراق، مغادرة القوات الفرنسية العاملة بالبلاد ضمن التحالف الدولي ضد "داعش"، بناء على "اتفاقات" مع بغداد. وتنشر فرنسا، العضو في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، نحو 200 عسكري في العراق، بينهم 160 يتولون تدريب الجيش العراقي، وفق هيئة الأركان الفرنسية.