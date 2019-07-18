غريفثس: الحديدة بوابة السلام في اليمن

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، اليوم الخميس، التفاهمات في الحديدة بواية السلام في اليمن وذلك في إحاطته بمجلس الأمن الدولي إن الحديدة هي البوابة المحورية للسلام في اليمن، وأضاف "شهدنا تقدماً محدوداً في تعز ونسعى إلى فتح معبر إنساني واحد على الأقل".

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن "حققنا اختراقا مهما ويبقى عائق الاتفاق على طبيعة القوات المحلية في الحديدة".

وقال "لمست رغبة في لقاءاتي مع المسؤولين بالتوصل إلى حل في اليمن"، مؤكداً أن الجميع أكد على ضرورة الحل السياسي وتطبيق اتفاق ستوكهولم.

وتابع "التقدم في الحديدة سيسمح بالتركيز على العملية السياسية الأشمل في اليمن".

وشدد غريفثس على أنه يجب عودة السلام إلى اليمن وفق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

وأعرب عن ذهوله الأسبوع المنصرم بإصدار الحوثيين أحكام إعدام على معتقلين، وطالب ميليشيات الحوثي باحترام الأصول والقوانين التي ترعى الأسرى والمعتقلين.

كما أعرب عن قلقه البالغ من الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية.

من جهته، قال ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة "رجوت ميليشيا الحوثي بالسماح لبرنامج الغذاء العالمي بإيصال المساعدات".

وأضاف "أعتذر من اليمنيين في صنعاء بسبب وقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي".

وأشار بيزلي إلى أن برنامج الأغذية توصل لاتفاق مبدئي مع الحوثيين للسماح لبرنامج الغذاء العالمي بمواصلة مهامه.

وتابع مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة "وافقنا على استئناف عمليات برنامج الغذاء العالمي عبر المساعدات النقدية".