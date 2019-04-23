غرينبلات: لا داعي لاستخدام مصطلح "حل الدولتين"

قال مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن بلاده ستقدم رؤية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، محذرا من إضاعة ما وصفها بالفرصة.

وقال خلال تغريدة له على "تويتر": إنه "لا يوجد سبب لاستخدام مصطلح" حل الدولتين "، والسبب هو أن" كل طرف يرى ذلك بطريقة مختلفة".

ونقلت "سكاي نيوز" عن غرينبلات قوله: "ليس من حق أحد أن يطالب الإسرائيليين والفلسطينيين بتنفيذ هذه الصفقة. يمكننا أن نقترح خطة سلام، وأن نظهر لهم كيف يمكن أن يكون هناك مستقبل مختلف، لكن يجب أن يكون الجانبان على استعداد للتفاوض بشأنها".

وحذر غرينبلات من عدم استجابة الطرفين للخطة، قائلا: "سيكونان قد أضاعا على نفسيهما فرصة مهمة، لا سيما الفلسطينيين الذين يهددون بعدم النظر إلى الخطة، رغم أنها تتعلق بمستقبلهم".

وقال: "الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني سيكونان راضيين عن بعض أجزاء الخطة، وغير راضين عن الأجزاء الأخرى، مشيرا إلى أن واشنطن "تطلب منهما إلقاء نظرة، ثم التحدث عن هواجسهم، ولكن ليس رفض الخطة قبل رؤيتها".

وأضاف: "الأمر متروك للفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق، إذا كان الاتفاق ممكنا، لكن لا يوجد بديل للمفاوضات المباشرة".

وأصر على أنه يجب على كلا الطرفين الموافقة على المفاوضات المباشرة، ثم أكد لاحقًا على أن الرؤية الأمريكية "لا تنص على" التحكيم في لعبة البيسبول "، وهو مصطلح يعني أن طرفي الخلاف يقدمان عرضًا ويقرر الطرف الثالث أيًا من هما الأفضل.