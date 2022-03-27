غزة.. اشتباك بين أنصار عباس ودحلان في جامعة الأزهر (فيديو)

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن جامعة الأزهر في قطاع غزة، شهدت عراكا بالأيدي بين أنصار الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب محمد دحلان.

وأكدت مصادر خاصة لـ "فلسطين اليوم"، وقوع عراك بالأيدي بين أنصار دحلان وأنصار عباس، دون معرفة أي تفاصيل بخصوص الحادث.

وتدخلت قوى الأمن في الجامعة لوقف الاشتباكات وتم السيطرة وفض الاشتباك.

من جانبها نفت جامعة الأزهر، ما نشر عبر شبكات وصفحات اخبارية، عن تعطيل الدراسة في كلياتها.

وأكدت جامعة الأزهر في بيان صدر عنها، على استمرار العملية التعليمية بكافة كليات الجامعة، وتهيب بوسائل الإعلام عدم التعاطي مع أي معلومات إلا عبر موقع الجامعة الرسمي.