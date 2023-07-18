فيديو صادم: كويتي يعتدي بوحشية على وافد في الشارع العام

أثار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت استياء وتساؤلات كبيرة بعدما تم تداوله بشأن هجوم عنيف يُزعم أنه تعرض له وافد على يد مواطن كويتي في شارع عام، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء الواقعة.

ويظهر الفيديو المتداول المواطن وهو يرمي الوافد المزعوم الذي يُقال أنه من جنسية آسيوية أرضًا وينهال عليه بالضرب بطريقة عنيفة.

بدت التسجيلات واضحةً في استمرار المواطن في ضرب الوافد بشكل عنيف على وجهه وعينيه، في حين بدا الوافد مستسلمًا للضرب دون مقاومة أو محاولة للدفاع عن نفسه إلا بالصراخ من شدة الألم.

سرعان ما انتشر الفيديو وسط غضب كبير بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة محاكمة المواطن الكويتي الذي يظهر في الفيديو.

وفي الوقت نفسه، رد آخرون بزعم أن الوافد طلب من صديقه تصوير الواقعة ليظهر في الفيديو أن المواطن الكويتي هو الذي يعتدي عليه بالضرب.

من جانبها، أعلن الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه تم استدعاء الأطراف المشتركة في المشاجرة التي تم تداولها في مقطع الفيديو.

الإعلام الأمني:

استدعاء اطراف المشاجرة والتي تم تداولها عبر مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الإجتماعي بين مواطن ومقيم من جنسية آسيوية، حيث تم تسجيل قضية وجاري التحقيق مع أطراف الواقعة للتوصل الى ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 17, 2023



وأكدت السلطات الأمنية أنه تم تسجيل قضية في هذا الصدد، وأن التحقيق جارٍ للوصول إلى ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.