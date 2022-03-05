  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. غوتيريش: ملتزمون بتوسيع العمليات الإنسانية في أوكرانيا

غوتيريش: ملتزمون بتوسيع العمليات الإنسانية في أوكرانيا

منشور 05 آذار / مارس 2022 - 11:49
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على التزام المنظمة الدولية بتوسيع مساعداتها الإنسانية في أوكرانيا.

اقرأ ايضاًالأردن يسمح للجالية الأوكرانية بدخول البلاد دون تأشيراتالأردن يسمح للجالية الأوكرانية بدخول البلاد دون تأشيرات

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه غوتيريش مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، وفق ما ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وذكر البيان أن “الأمين العام أكد خلال الاتصال التزام الأمم المتحدة بتوسعة عملياتها داخل أوكرانيا وخارجها”.

وأضاف: “ناقش الجانبان شروط الإجلاء الآمن للمدنيين، بمن فيهم الأجانب من مناطق القتال في أوكرانيا”.

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أن 1006 مدنيين وقعوا ضحايا في أوكرانيا، ضمنهم 331 حالة وفاة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية وحتى 3 مارس/ آذار الجاري.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

كلمات دالة:أنطونيو غوتيريشغوتيريشأوكرانيا

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...