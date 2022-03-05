غوتيريش: ملتزمون بتوسيع العمليات الإنسانية في أوكرانيا

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على التزام المنظمة الدولية بتوسيع مساعداتها الإنسانية في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه غوتيريش مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، وفق ما ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وذكر البيان أن “الأمين العام أكد خلال الاتصال التزام الأمم المتحدة بتوسعة عملياتها داخل أوكرانيا وخارجها”.

وأضاف: “ناقش الجانبان شروط الإجلاء الآمن للمدنيين، بمن فيهم الأجانب من مناطق القتال في أوكرانيا”.

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أن 1006 مدنيين وقعوا ضحايا في أوكرانيا، ضمنهم 331 حالة وفاة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية وحتى 3 مارس/ آذار الجاري.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.