فاغنر تدخل على خط المواجهة.. فرنسا تحشد لعملية عسكرية في النيجر

أكدت مصادر وتقارير أن قادة الانقلاب في النيجر طلبوا المساعدة من مجموعة فاغنر الروسية لمواجهة تدخل عسكري محتمل، بعد إعلان فرنسا دعم جهود مجموعة "إيكواس" لإحباط الانقلاب.

وأعلن حزب الديمقراطية والاشتراكية في جمهورية النيجر، الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول محمد بازوم، أن الانقلابيين قد احتجزوا ستة وزراء من حكومته السابقة، وذلك بما في ذلك وزير المالية أحمد جدود ووزير التخطيط رابيو عبدو.

ووفقًا لبيان صادر عن حزب الديمقراطية والاشتراكية في جمهورية النيجر ونشرته صحيفة أكتونيغر الإلكترونية، فقد أكد البيان أن الحرس الجمهوري احتجز رئيس الجمهورية محمد بازوم وأفراد أسرته منذ 26 يوليو / تموز 2023، وتم أيضًا احتجاز شخصيات سياسية أخرى بشكل غير قانوني.

كما أفادت الأنباء بأن الانقلابيين قد اعتقلوا وزير البترول ماهامانا سانى محمد ووزير التعدين أوسينى حديزاتا ووزير الداخلية حمو أمادو سولى ووزير النقل عمر مالام ألما، بالإضافة إلى اعتقال زعيم حزب الديمقراطية والاشتراكية في جمهورية النيجر فورماكوي غادو.

تحركات فرنسية لاحباط الإنقلاب

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية دعم باريس بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر.

وحذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا المجلس العسكري في نيامي، بأنه يجب عليه تسليم السلطة حتى غدًا الأحد، وإلا فسيتم التدخل العسكري من قبل دول إيكواس.

وأفاد مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في مجموعة إكواس عبد الفتاح موسى، أن قادة الدفاع في دول غرب إفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، في حالة عدم تنحي قادة الانقلاب بعد المهلة التي تنتهي غدًا الأحد.

وأكد موسى أن "إكواس" لن تكشف عن موعد ومكان تنفيذ الخطة لمدبري الانقلاب، مشدداً على أن قرار التدخل العسكري سيتخذه رؤساء الدول.

وأوضح موسى أن "إكواس" تفضل أن تنجح الدبلوماسية وتمنح مدبري الانقلاب الفرصة للتراجع، ولكنها جاهزة للتدخل في النيجر وتحديد موعد نشر القوات عند الاقتضاء.

وعلى صعيد متصل، كان وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قد غادر النيجر بعد تقديم مقترحات للخروج من الأزمة إلى الانقلابيين الذين أعلنوا سيطرتهم على الحكم.

منفذو الانقلاب يهددون بالرد

وفي رد فعل سريع، هدّد منفذو الانقلاب بالرد على أي "عدوان أو محاولة عدوان" ضد بلادهم من قبل جماعة إكواس.

بالإضافة إلى التوتر مع إكواس، تصاعدت التوترات بين الانقلابيين وفرنسا ودول أخرى، مما دفعهم لإقالة سفراء النيجر في فرنسا والولايات المتحدة وتوغو ونيجيريا.

في هذا السياق، رفضت روسيا أي تدخل عسكري في النيجر، معتبرة أن ما يجري شأن داخلي للبلاد ولا ينبغي على الدول التدخل فيه.

من جانبه، حذر الرئيس السابق محمد بازوم من عواقب الانقلاب وناشد أميركا والمجتمع الدولي بأسره مساعدته في استعادة النظام الدستوري، وذلك وفقًا لتصريحاته.

