فاغنر تستبعد سقوط باخموت في أي وقت قريب

استبعد يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية الثلاثاء، سقوط مدينة باخموت في شرق اوكرانيا في وقت قريب، مشبها المدينة التي تشهد معارك عنيفة منذ اشهر بانها باتت "مفرمة لحم".

ونقل المكتب الاعلامي للمجموعة عن بريغوجين قوله ان الاحتفال بالسيطرة على المدينة لن يحصل "في اي وقت قريب"، مقرا بوجود "مقاومة قوية" من جانب القوات الاوكرانية في مواجهة التقدم الروسي الاخير.

واضاف ان هناك قصفا متبادلا مستمرا جعل جبهة القتال للسيطرة على المدينة اشبه بـ"مفرمة لحم" في إشارة إلى الخسائر الفادحة من الطرفين.

وقال بريغوجين الذي تشكل مجموعته راس حربه في الهجوم المستمر منذ الصيف على باخموت، ان القوات الاوكرانية تعزز صفوفها بلا انقطاع، وتدفع يوميا بما يصل احيانا الى 500 من جنود الاحتياط الى جبهة المدينة.

كما اكد انها تكثف باستمرار عمليات القصف المدفعي.

وسيطرت مجموعة فاغنر مؤخرا على عدد من البلدات القريبة من باخموت في محاولة لتطويق المدينة.

وكانت فاغنر استولت الشهر الماضي على مدينة سوليدار، ممهدة بذلك الطريق نحو القوات الروسية للتقدم الى باخموت التي باتت السيطرة عليها تمثل رمزا للصراع بين موسكو وكييف.

وعلى صعيده ايضا، اقر الزعيم الانفصالي في منطقة دونيتسك التي تقع فيها باخموت ان القوات الاوكرانية لا تبدي اي اشارة الى انها ستتخلى عن المدينة من دون قتال.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باخموت الصناعية الاسبوع الماضي بأنها "حصن".

وباتت باخموت التي كان يسكنها 70 ألفا قبل الحرب، شبه مدمرة بالكامل نتيجة القتال المتواصل منذ اكثر من ستة اشهر، والذي تكبد الحانبان خلاله خسائر بشرية فادحة، رغم أن أهمية المدينة الاستراتيجية موضع خلاف بعد عام تقريبا من بدء الحرب.