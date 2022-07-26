فاوتشي يدعو الى اعطاء الأولوية للمثليين في التلقيح ضد جدري القرود

كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي الى اعطاء الاولوية للمثليين جنسيا في التطعيم ضد فيروس جدري القرود، من حيث انهم الفئة الاكثر عرضة للاصابة ونشر الفيروس.

وتم الإبلاغ عما يقرب من 17 ألف حالة إصابة بجدري القرود على مستوى العالم اعتبارا من 22 الشهر الجاري.

ونقلت مجلة "نيوزويك" عن فاوتشي قوله الاثنين، ان الزيادة الكبيرة في حالات جدري القرود، تسببت في القلق لأنها كانت المرة الأولى التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير خارج غرب ووسط أفريقيا حيث يتوطن.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فان غالبية المصابين بالمرض هم من المثليين جنسيا من الذكور، وخصوصا من لهم علاقات جنسية متعددة مع اكثر من شخص واحد.

واعرب فاوتشي عن اعتقاده ان من الاهمية بمكان إعطاء اللقاح للمثليين الذكور. وقال انه "إذا نظرت إلى الطبيعة الوقائية الواسعة فأنت تريد حقا حماية الأشخاص المعرضين للخطر بسبب السلوك“.

ومن جانبه ايضا، اكد بول هانتر، أستاذ حماية الصحة في جامعة ”إيست أنجليا“ البريطانية ضرورة "إعطاء أولوية اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، ويشمل ذلك المثليين وأولئك الذين يشاركون في شبكات جنسية نشطة، حيث يكون لديهم اتصال حميم متكرر مع مجموعة من الآخرين“.

وكشف هانتر عن أنه كان قلقًا بشأن خطر انتقال العدوى في شبكات العلاقات الجنسية بين الجنسين أيضًا، وأنه شخصياً سيرغب في رؤية اللقاحات تُعطى للعاهرات أيضا.

في الوقت الحالي، تحدد السلطات القضائية في عدد من الولايات الأمريكية إعطاء اللقاح لأولئك الذين يُعتبرون معرضين لخطر كبير للإصابة بهذا المرض.