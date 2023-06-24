فتاة مصرية تثير الجدل بفستان مصنوع من النقود (فيديو)

انتشر مؤخرًا فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة تخرج فتاة مصرية وهي ترتدي فستانًا مصنوعًا من النقود، والذي قدمه والدها لتكريمها بحصولها على درجة البكالوريوس من كلية الآداب والآثار.

يُظهر الفيديو والد الفتاة وهو يُصنع فستانًا من فئات العملة المائتي جنيه، حيث يتم ربط كل فئة بالأخرى حتى يأخذ شكل الفستان، وكذلك تُصنع قبعة بنفس الشكل.

أثار الفيديو غضبًا واسعًا بين المستخدمين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض طريقة احتفال والد الفتاة بتخرج ابنته واعتبروا الفيديو مستفزًا ومحاولة للاستفادة من رواجه على الإنترنت.

من ناحية أخرى، رأى آخرون أنه من حق الوالد وابنته أن يحتفلا بنجاحها بالطريقة التي يرونها مناسبة، طالما لم تتسبب في إلحاق ضرر بأي شخص.

وفي تعليقها على الموضوع، صرحت الطالبة نورا عادل التي ظهرت في الفيديو، أن التعليقات التي وصلتها كانت مؤذية، وأكدت أن الفيديو كان مجرد طريقة لعائلتها للاحتفال بنجاحها، وأنها لم تقصد به أي إساءة لأي شخص.

كما أشارت إلى أنها لم تكن تنوي نشر الفيديو، وكانت مندهشة من انتشاره بسرعة كبيرة.

