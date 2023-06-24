من هي ياسمين أيمن التي تصدرت محركات البحث في مصر ؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر خبر وفاة الفنانة التشكيلية المصرية ياسمين أيمن، إثر حادث سيارة وقع في القاهرة الجديدة ليلة الجمعة.

وتبيّن لاحقًا أن هناك ارتباطًا بين الحادث والفنانة ياسمين أيمن، حيث توفيت فتاة أخرى تحمل نفس الاسم في الحادث.

وقد نشرت ياسمين أيمن تصريحًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نفت فيه الأنباء المتداولة وأكدت أنها بخير ولم يحدث لها أي شيء.

وعبّرت الفنانة التشكيلية عن استيائها من انتشار الشائعات والتشهير الذي تعرضت له، معتبرة ذلك تلاعبًا بمشاعر الناس وتشويهًا لسمعتها.

وكانت الشرطة تلقت بلاغًا بانقلاب سيارة في إحدى المناطق السكنية بالتجمع الأول، وتوفي شخص في الحادث بينما أُصيبت امرأة بجروح خطيرة نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.

من هي ياسمين أيمن ؟

ياسمين أيمن هي فنانة تشكيلية مصرية ولدت في عام 1994. تلقت تعليمها الجامعي في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان في القاهرة، حيث تخرجت في عام 2016. وحققت المركز الأول في معرض الفن القصير عام 2016، مما أضفى على اسمها شهرة واهتمامًا.

تتميز أعمال ياسمين أيمن بخطوطها النظيفة واستخدام الألوان الزاهية، وشاركت في العديد من المعارض الفنية وورش العمل داخل مصر وخارجها، حيث عرضت أعمالها الفنية وتبادلت الخبرات مع فنانين آخرين.

وظهرت ياسمين لآخر مرة في برنامج تلفزيوني يدعى "الدوم"، والذي يقدم فرصة للمواهب الشابة لعرض مواهبها أمام الجمهور، كما قدمت ياسمين تمثالًا يجسد معاناة المتضررين من زلزال سوريا خلال مرحلة التصفيات النصف نهائية أمام لجنة تحكيم فئة الفن التشكيلي.

وتظهر ياسمين أيمن كفنانة شابة موهوبة وملهمة، تسعى للتعبير عن رؤيتها الفنية ومشاركة قصص ومعاناة الناس من خلال أعمالها التشكيلية.

