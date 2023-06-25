كارثة تيتان: فيديو يكشف خطورة ما حدث

انتشر مقطع فيديو قديم من البرنامج التلفزيوني الشهير Mythbusters، يتناول قضية تأثير الضغط الشديد على جسم الإنسان، وذلك بعدما أعلن خفر السواحل الأميركي عن حادث "انفجار داخلي كارثي" في الغواصة تيتان.

في هذا المقطع المثير الذي تم استخراجه من الحلقة 19 للموسم السابع من البرنامج، تم إجراء تجارب واستكشاف للأساطير المتعلقة بهذا الموضوع.

وأظهرت النتائج أن استخدام بدلة ضغط قديمة أثناء الغوص في أعماق البحار يمكن أن يتسبب في فشل توفير الإمداد الجوي بشكل صحيح وانخفاض الضغط بسرعة، مما يؤدي في النهاية إلى وفاة سريعة ومروعة.

وتدعي الأسطورة أن التغير السريع في الضغط يمكن أن يضغط جسم الشخص داخل خوذة البدلة.

I keep hearing reporters ask about bodies, well.

This is the effect on a “a human shaped dummy made of pig parts w/ bones muscle fat skin & mid section of guts.” at 135psi in comparison, the depths of the titanic would be around an implosion at 5,600-6,000psi.

Thanks mythbusters? pic.twitter.com/fndcfZQWbH — ChudsOfTikTok (@ChudsOfTikTok) June 22, 2023

تجربة على عمق 300 قدم

تم إجراء تجربة تضمنت وضع تمثال يرتدي بدلة ضغط الغوص العميق على عمق 300 قدم في المحيط، ثم تم قطع خط الهواء الذي يزود البدلة بالضغط وإعادة ضخ الهواء إلى الداخل في البذلة.

أظهر المقطع تناقص سريع في الضغط داخل البدلة، مما أدى إلى ضغط البدلة على نفسها بشكل كبير، وهو ما يؤكد صحة الأسطورة وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيوز وييك".

في النهاية، تم تجربة كسر دمية مصنوعة من اللحم وتطبيق الضغط عليها داخل خوذة البدلة، وأظهرت النتائج تدميرًا شديدًا للدمية عند إزالة كل الضغط من الداخل.

تسلط هذه التجربة والمقطع المصور الضوء على خطورة تأثير الضغط الشديد على جسم الإنسان، وتؤكد صحة الأسطورة المتعلقة بهذه الظاهرة.



انفجار الغواصة تيتان

ويستمر الجدل حول أسباب الكارثة التي أودت بحياة خمسة أشخاص بعد الإعلان عن انفجار الغواصة تيتان في المحيط الأطلسي، حيث انشغل الخبراء في عالم اكتشاف المحيطات حول إجراءات السلامة المتبعة لمثل هذه الأنشطة.

واندلع خلاف مؤخرًا بين مؤسسي شركة الغواصات OceanGate وجيمس كاميرون ، مخرج الفيلم الشهير تيتانيك "Titanic" ، الذي اتهم الشركة بأنها متهورة وغير مسؤولة

وأجرى كاميرون ، الذي غاص في حطام تيتانيك أكثر من 30 مرة ، مقابلات خلال الأيام القليلة الماضية لشرح مخاوفه بشأن تصميم الغواصة تيتان.

ووفقًا لتقرير "ديلي ميل" ، كشف أن مجتمع التنقيب في أعماق البحار يعتقد عمومًا أن تصميم ألياف الكربون ليس آمنًا.

تمزق الهيكل بفعل الضغط

وأضاف أنه بعد انفجار تيتان ، تمزق الهيكل بفعل الضغط وتحطمه إلى "قطع صغيرة جدًا"، مشيرا إلى أنه ربما تم تشغيل نظام الإنذار وحاول الطاقم الصعود على متن الطائرة قبل لحظات من الانفجار الداخلي.

من ناحية أخرى ، رد المؤسس المشارك لشركة Oceangate Guillermo Sunline على تلك المزاعم ، قائلاً إن كاميرون لم يشارك في تصميم الغواصة السياحية.

في مقابلة مع راديو تايمز ، قال سونلاين إن هناك أفكارًا مختلفة جدًا حول كيفية إنجاز المهمة وكيفية تصميم وبناء الغواصة تيتان.

وقال أيضًا إنه لم يشارك أي خبراء في تصميم الغواصة أو هندستها أو حتى اختبارها ، لذلك كان من المستحيل على أي شخص التكهن بشأن سبب الحادث.

مع ذلك، أشار المتحدث إلى أن كاميرون وآخرين قد أخطأوا في توصيف "أوشن غيت" بأنها تهور، وأكد أن الشركة تلتزم بإجراءات السلامة بشكل كبير، مضيفا أن تخفيف المخاطر كان جزءًا أساسيًا من ثقافة الشركة.

