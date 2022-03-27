فتح تقول أنها حققت "فوزا ساحقا" بالانتخابات المحلية بالضفة الغربية

قالت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، السبت، إنها حققت مع شركائها فوزا “ساحقا” في الانتخابات المحلية بالضفة الغربية.

وأضافت الحركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن “قوائمها منفردة ومع شركائها من القوى الوطنية والاجتماعية حققت فوزا ساحقا في انتخابات الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية”.

وتابعت أن “نجاح العملية الانتخابية هو إنجاز وطني، وتجسيد للسيادة على الأرض الفلسطينية، وخطوة مهمة في إنجاز الاستقلال في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأعربت الحركة، عن “أسفها الشديد من قرار حركة حماس بمنع إجراء الانتخابات في قطاع غزة”.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن “النتائج الأولية تشير إلى فوز حركة فتح في معظم المجالس البلدية في الضفة الغربية”.

في حين قال نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول لتلفزيون فلسطين الرسمي، إن حركته “حققت فوزا كبيرا ورائعا (..) هنا في نابلس (شمال) وعشرات المناطق في أرجاء الوطن”.

ومساء السبت، أعلن رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية (حكومية) حنا ناصر، إغلاق صناديق الاقتراع للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.

وأضاف أن اللجنة ستعلن نتائج الانتخابات ظهر الأحد، مشيرا إلى أن “نسبة المشاركة بلغت 53 في المئة حتى الساعة السابعة (17:00 ت.غ)”.

وشهدت عدة مدن وقرى بالضفة الغربية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع وإتمام عمليات الفرز، احتفالات وإطلاق نار كثيف من قبل أنصار حركة “فتح”.

وبحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، جرى الاستحقاق الانتخابي لاختيار 50 هيئة محلية (بلدية ومجلسا قرويا) في مرحلة ثانية، بعد مرحلة أولى جرت في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021، اقتصرت على البلدات والقرى الصغيرة.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات المدن الكبرى بالضفة الغربية وهي: رام الله والبيرة والخليل ونابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وأريحا وبيت لحم وطوباس وسلفيت.

ورسميا، تقاطع حركة “حماس” هذه الانتخابات، ولم تعقد في قطاع غزة الذي تحكمه الحركة منذ عام 2007، غير أن كوادرها ونشطاءها بالضفة شاركوا في المرحلة الثانية ضمن قوائم مستقلة.

وكانت “حماس” قد أعلنت رفضها المشاركة بالانتخابات المحلية وطالبت بعقد انتخابات شاملة تشمل الرئاسية والتشريعية، والمجلس الوطني، متهمة الرئيس محمود عباس بتعطيل إجرائها.

ووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية الشاملة على 3 مراحل خلال عام 2021: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

لكن الرئيس الفلسطيني قرر في نهاية أبريل/ نيسان 2021، تأجيلها لحين ضمان سماح إسرائيل بمشاركة سكان مدينة القدس المحتلة.

وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي منذ عام 2007، حيث تسيطر “حماس” على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة “فتح” بزعامة الرئيس عباس الضفة الغربية.